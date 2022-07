James Webb: ecco la data delle prime immagini del telescopio

Il ruolo principale del telescopio James Webb della NASA è quello di osservare e indagare le profondità del cosmo. Lo scopo è sapere qualcosa di più sulla nascita delle prime galassie e l’identificazione di esopianeti lontani. È inoltre impiegato nello studio dell’atmosfera per comprendere di più sulle sue forme di vita.

Nel 2017 l’obiettivo iniziale del telescopio comprendeva anche il processo di formazione delle stelle, di Giove e le sue lune. E non solo questo, ma anche le atmosfere intorno agli esopianeti e i quasar, regioni surriscaldate intorno a grandi buchi neri.

Il rilascio delle immagini a colori delle riprese del telescopio e i suoi dati è previsto per martedì 12 luglio 2022 alle 10:30 EDT (14:30 UTC), le 16:30 italiane. Si potrà visualizzare tutto in diretta streaming sui canali web della NASA e sui social network. Sono trascorsi sei mesi dal lancio del telescopio nello spazio. Il più grande e costoso, nonché complicato telescopio mai lanciato prima.

I nostri obiettivi per le prime immagini e dati di Webb sono sia quello di mostrare i potenti strumenti del telescopio sia di visualizzare in anteprima la missione scientifica a venire, siamo sicuri di offrire un tanto atteso ‘wow’ per gli astronomi e il pubblico.