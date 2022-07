Google Foto: in arrivo diversi cambiamenti per l’accessibilità

In arrivo nuove funzioni per l'app di Google foto, che permetteranno agli utenti di semplificare alcuni passaggi e renderanno più accessibile alcune funzioni.

Google sta cambiando ancora una volta l’aspetto della sua app Google Foto, aggiungendo una nuova interfaccia utente pop-up che consente agli utenti di condividere foto e video direttamente dalla libreria dell’app. Questo sembra essere un rollout limitato poiché alcuni dispositivi stanno ottenendo la funzionalità e altri no, comunque la nuova interfaccia utente sta emergendo sulla versione 5.96 dell’app Google Foto.

Per aiutare chi ha telefoni grandi (come il Google Pixel 6 Pro) e dita corte e grandi, le opzioni utente come “Condividi”, “Aggiungi a” ed “Elimina” sono state spostate nella parte inferiore dello schermo, mentre altre consentiranno all’utente di ordinare le stampe dallo schermo, spostare il contenuto nell’archivio o muovere immagini e video nella cartella bloccata. Quest’ultima è una cartella in cui è possibile nascondere determinate foto e video utilizzando un’impronta digitale o un numero PIN come livello di sicurezza.

Con la nuova interfaccia utente, gli utenti di Google Foto hanno più opzioni che possono utilizzare per condividere video e fotografie è infatti possibile aggiungere un video o un’immagine a un album tramite una scorciatoia e visualizzare la posizione esatta di ciò che si sta cercando. Inoltre Google ha precedentemente ridisegnato la scheda “Libreria” ad aprile e prima ancora la scheda “Condivisione” ed ora sta testando questa modifica dell’interfaccia utente per la scheda “Foto”: se si trattasse di un’implementazione lato server, l’aggiornamento sul proprio telefono potrebbe non arrivare ancora per un po’ di tempo.

Se vi può interessare, in questo articolo, qui sul nostro sito, abbiamo parlato di una nuova funzionalità di Google Keep, che permetterebbe appunto di trascinare immagini tra le varie app semplicemente tappando sul proprio smartphone per circa un secondo. La peculiarità importante è che entrambe le app possano essere aperte contemporaneamente tramite la funzionalità che permette agli utenti di dividere il display tenendo appunto aperte più finestre.