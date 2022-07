Google Keep permetre di trascinare immagini in altre app

Ora sarà possibile trascinare le immagini da un'applicazione a Google Keep, semplicemente tappando per un secondo circa e spostandola nell'app in questione.

All’I/O 2022, Google ha finalmente annunciato che stava aggiornando oltre 20 delle sue app proprietarie per tablet Android e altri format factory per schermi di grandi dimensioni, e oltre ad alcune riprogettazioni visive, ciò includeva anche ottimizzazioni multitasking come la possibilità di trascinare le immagini tra le varie app, ma finalmente, ora anche Google Keep per dispositivi Android supporta questa funzione.

Per iniziare il processo, è strettamente necessario far si che sia Google Keep che un’altra app, come Gmail ad esempio, si aprano fianco a fianco in modalità schermo diviso, in modo che entrambe siano visibili contemporaneamente. Se la nota ha un’immagine, basta premere su di essa per un secondo finché non viene visualizzata, quindi portarla trascinandola sull’altra applicazione.

Sapevate che Google Keep potrebbe ricevere una nuova feature che gli permetterebbe di inserire i promemoria uno sotto l’altro con estrema rapidità e facilità? Per il momento si tratta semplicemente di un rumor, ma stanto aad alcune righe di codice sembrerebbe apparentemente proprio cosi. Ne abbiamo parlato sul nostro sito a questo indirizzo qualora foste interessati ad approfondire l’argomento in questione.

Google Keep supporta anche il trascinamento delle immagini al suo interno e stiamo assistendo a questa capacità di “inserire immagini senza sforzo” ampiamente implementata con la versione 5.22.242.00.90 di Google Keep per Android. A livello di sistema, questa funzionalità non è nuova e risale ad Android 10, mentre Google l’ha mostrata sul palco a maggio con Foto, che ha un’ottima interazione in cui la foto trascinata viene trasformata in una miniatura. Sfortunatamente, Gmail non sembra supportare il trascinamento di allegati in altre applicazioni.

Vi rimandiamo anche ad un nostro articolo, a questo indirizzo, dove parliamo della salatissima multa che Google dorà pagare a 48.000 sviluppatori americani, per via di una Class Action nei suoi confronti. La spropositata cifra ammonterebbe addirittura a 90 milioni di dollari americani.