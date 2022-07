Forspoken rinviato ancora: l’RPG per PS5 e PC slitta al 2023

Forspoken è stato nuovamente rinviato. L’annuncio è stato diramato tramite un comunicato ufficiale che fissa la nuova data d’uscita per l’RPG di Square Enix, ossia il 24 gennaio 2023. Di seguito il contenuto del comunicato:

Sulla base di una discussione con alcuni partner fondamentali, abbiamo preso la decisione strategica di spostare la data di lancio di Forspoken al 24 gennaio 2023. Tutti gli elementi di gioco sono al momento completi e lo sviluppo si trova nella fase di rifinitura. Vogliamo ringraziarvi per il continuo supporto e per la pazienza dimostrata lungo il viaggio. Il vostro entusiasmo per il gioco ci ispira ogni giorno e non vediamo l’ora di mostrarvi qualcosa in più su Forspoken questa estate.

Atteso originariamente per il mese di maggio 2022, Forspoken è stato rinviato due mesi prima del lancio ad ottobre per avere il tempo di completare i lavori di polishing. Ora che i lavori sono prossimi alla conclusione, è stata presa la decisione di rinviare il lancio a gennaio 2023, stavolta non per motivazioni di rifinitura tecnica, ma per motivi puramente strategici e commerciali, fissando il lancio in un periodo più tranquillo a livello di uscite.

In attesa di vedere nuovamente il titolo in azione, vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile per PS5 e PC.