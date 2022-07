Twitter Blue si aggiorna: arrivano nuove personalizzazioni

Ormai quasi ogni app o social sta iniziando ad usare servizi di abbonamento per offrire di più ai proprio utenti, con un (di solito) piccolo esborso mensile, ed anche Twitter non è da meno, che ha presentato ufficialmente il suo piano di abbonamento denominato Twitter Blue qualche tempo fa, ed oggi, in questo articolo, vogliamo spiegarvi alcune funzioni interessanti offerte dal social.

Twitter Blue offre una manciata di funzionalità e vantaggi aggiuntivi agli utenti del social network a un canone mensile, ma molte delle funzionalità hanno richiesto del tempo per arrivare su Android, ed ora, la piattaforma sta portando la sua barra di navigazione personalizzabile su Android, anche se gli abbonati su iOS hanno ricevuto il supporto per la funzione per la prima volta a novembre 2021.

Come ha notato Dylan Roussel quando la funzione è stata lanciata pubblicamente per lui, questa consente agli abbonati Blue di modificare i pulsanti Esplora/Cerca, Comunità, notifiche, messaggi e Spazi, inoltre gli utenti paganti possono rimuovere le icone o riordinarle come meglio credono, anche se il pulsante Home non può essere spostato. Per accedere alla personalizzazione della barra di navigazione di Twitter Blue, è necessario tappare “Twitter Blue” dal menu principale a scorrimento e da lì, gli abbonati attivi potranno vedere la “navigazione personalizzata” nella metà inferiore dello schermo.

Nelle ultime settimane Twitter ha inaspettatamente modificato il suo menu di condivisione su Android, andando a rendere più complesso e meno intuitivo cliccare il pulsante “copia link”, in quanto gli utenti ormai ci andavano istintivamente grazie alla memoria muscolare, come spiega Kyle Bradshaw. Twitter sta anche lavorando su nuove funzionalità tra cui “premi”, Cerca iscriviti” e altro ancora.

Per quanto riguarda invece il piano di abbonamento a Twitter Blue nel dettaglio, abbiamo parlato ampiamente dell’argomento a questo indirizzo, spiegando dettagliatamente tutte le offerte del pacchetto in questione.