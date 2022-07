Asus ROG Phone 6 e 6 Pro svelati: ecco prezzi e dettagli

Asus ROG Phone 6 e 6 Pro sono stati svelati in via ufficiale da Asus, vediamo di conseguenza tutti i dettagli dei due nuovi smartphone da gaming.

Finalmente i nuovi Asus ROG Phone 6 e 6 Pro sono stati annunciati da parte di Asus, con la compagnia che ha avuto modo di svelare completamente i gioiellini da gaming che sfruttano le potenzialità degli Snapdragon 8 Gen 1, con i telefoni che si differenziano solamente per la RAM massima, con i Pro che infatti potranno raggiungere i 18 GB di RAM LPDDR5. Si parla di schermi da 6,78 pollici FHD+ AMOLED con refresh rate di 165 Hz, Gorilla Glass Victus e 720 Hz di touch sample rate.

In base alle preferenze degli utenti, si potrà passare a 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz e 144 Hz. Per il resto, si parla di display da 1200 nits e di configurazioni con fino a 512 GB di spazio per l’archiviazione UFS 3.1, mentre la versione non Pro potrà includere fino a 16 GB di RAM. La batteria di entrambi i gioiellini è formata da due celle da 3.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W, mentre non mancano jack da 3,5 mm e trigger laterali, oltre che un microfono triplo.

Il colosso ha optato per un sensore primario da 50 MP Sony IMX766, con una 13 MP ultrawide e una macro, mentre si parla di 12 MP per il retro. Parlando del sistema operativo, si partirà con Android 12 ma la compagnia ha garantito solamente un totale di due aggiornamenti per la sicurezza e due update dell’OS.

Attraverso il sito ufficiale, con prezzi che partono da 1.099€, è possibile comprare mettere mano sui dispositivi anche nel nostro paese. Non vi resta quindi che accedere al link che trovate qui di seguito al fine di poter mettere mano sui gioiellini in questione, dopo aver scelto la configurazione che più vi si addice nel caso in cui siate interessanti al prodotto da gaming.