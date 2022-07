Paper Girls: il trailer ufficiale della serie TV di Prime Video

Il 29 luglio uscirà su Prime Video la serie TV Paper Girls, e, nel frattempo, è stato diffuso il trailer ufficiale, che è arrivato dopo il teaser in cui sono state mostrate per la prima volta in filmato le ragazze protagoniste del telefilm tratto dai fumetti di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang.

Ecco il trailer di Paper Girls.

Le protagoniste della serie TV sono Sofia Rosinsky (Fast Layne), Camryn Jones (Cherish the Day), Riley Lai Nelet (Altered Carbon), e Fina Strazza (A Christmas Melody). A loro si aggiungono Ali Wong che farà la versione adulta di “Erin,” Nate Corddry che sarà “Larry” e Adina Porter che farà “Prioress.”

Paper Girls ha per protagoniste quattro ragazze che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo, che le porterà ad affrontare un’avventura temporale per salvare il mondo. Nel viaggio tra presente, passato e futuro, incontreranno anche versioni future di se stesse trovandosi a scegliere tra accettare o rifiutare il loro destino.

Paper Girls è prodotto dagli Amazon Studios e da Legendary Television, in associazione con Plan B. Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers faranno da produttori esecutivi, con Rogers che sarà anche showrunner.