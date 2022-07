Mi Band 7 Pro: ecco tutti i dettagli del nuovo smart band

La partnership Leica di Xiaomi si è finalmente concretizzata oggi sotto forma dei nuovi telefoni di punta Xiaomi 12S, ma non è tutto ciò che la società ha annunciato al suo evento in Cina, infatti per la prima volta nella sua storia, il Mi Band 7 ha ottenuto una variante “Pro” chiamata Mi Band 7 Pro.

A prima vista, Mi Band 7 Pro assomiglia al Redmi Smart Band Pro lanciato lo scorso anno. Sostituisce il display a forma di pillola del Mi Band 7 a favore di uno schermo AMOLED quadrato da 1,64 pollici con angoli arrotondati, il cinturino stesso sfoggia un tradizionale meccanismo di fibbia e Xiaomi offre diverse opzioni di colore a cambio rapido oltre alle semplici tonalità di bianco e nero. Tuttavia, il design non è l’unico aggiornamento che ottiene. In effetti, il Mi Band 7 Pro ospita alcune caratteristiche cruciali che mancano al modello standard.

Per prima cosa il nuovo tracker è dotato di un chip GPS integrato invece di un GPS connesso, e ciò significa che può tenere traccia delle passeggiate, corse, routine in bicicletta e altro senza che l’utente debba portare il telefono in tasca, inoltre il Mi Band 7 Pro dispone anche dell’NFC. L’anno scorso, Xiaomi ha rilasciato una versione rivista di Mi Band 6 con NFC in alcuni paesi poiché la variante globale originale non disponeva di tale funzione.

Parlando maggiormente le funzioni, vi comunichiamo che il Mi Band 7 Pro ha un Always-on Display con molte opzioni per il quadrante, come nel caso del Mi Band 7, inoltre ottieni anche un sensore di luce ambientale per la regolazione automatica della luminosità. Xiaomi afferma che Mi Hand 7 Pro ha una durata della batteria di 12 giorni, che può essere utilizzata per sei giorni in modalità senza restrizioni ai consumi. Il cinturino ha anche una valutazione di 5 ATM per la resistenza all’acqua.

Al momento si parla solamente del debutto in Cina, ma staremo a vedere se la situazione cambierà nel giro di qualche tempo.