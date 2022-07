LEGO® Minecraft si arricchisce di cinque nuovi set

Disponibili per l'acquisto i nuovi set di LEGO® Minecraft: sono cinque e vanno ad aggiungersi a tutti quelli già disponibili in commercio.

Torniamo a parlare di LEGO® con l’arrivo di nuovi modelli dedicati a Minecraft, videogioco di Mojang che adesso avrà altri cinque nuovi set dedicati in commercio. I LEGO Minecraft disponibili sono La Panetteria (21184), Il bastione del Nether (21185), Il castello di ghiaccio (21186), Il fienile rosso (21187) e Il villaggio dei lama (21188).

La Panetteria (21184)

Questo set è il più economico dei cinque ma riesce anche da solo a proporre tante possibilità di gioco: all’interno troveremo un fornaio, un abitante del villaggio di neve, una capra e un Creeper, mentre per la costruzione avremo uno spazio arredato dove sarà possibile attuare tante scene dal preparare pane e biscotti fino alla coltivazione delle materie prime.

Il set in questione misura 8 cm in altezza, 17 cm in larghezza e 14 cm in profondità, con 154 pezzi in totale, e può essere acquistato presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

Compralo su Amazon.it

Il bastione del Nether (21185)

Questo set da 300 pezzi propone una missione Minecraft dove si dovrà percorrere il bastione infuocato cercando di attivare la dinamite (premendo una leva) sfruttando le armi a disposizione. Tante altre sfide disponibili nel set, che vedranno vari personaggi all’interno come l’avventuriero del Nether, un Piglin bruto, un Piglin e uno Strider. Presente pure un cubo di Magma, per non parlare di armi iconiche del gioco.

Il set è alto 9 cm, largo 19 cm e profondo 18 cm, ed è disponibile presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

Compralo su Amazon.it

Il castello di ghiaccio (21186)

Quasi 500 pezzi per un set che cambia completamente ambientazione: il castello di ghiaccio infatti permette di costruire una vera fortezza dove posizionare personaggi come il Guerriero Reale, uno Yeti e un gruppo di scheletri e zombie ostili. Interazione disponibile anche nel lanciare frecce dal bastione verso i nemici che si trovano davanti ad esso.

Questo set riconfigurabile ha 16 cm di altezza, 19 cm di profondità e 23 cm di larghezza, e comprende una spada di diamante, uno scudo con stemma, una balestra, un’ascia e tanti oggetti per la fortezza. Lo potete trovare presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

Compralo su Amazon.it

Il fienile rosso (21187)

Si sale di difficoltà e si arriva al fienile rosso, un 799 pezzi che richiede un’età minima di 9 anni. Location nota ai fan del gioco, questo set apribile posiziona all’esterno dell’edificio campi coltivabili, mentre dentro inserisce la stalla, un bagno e persino degli attrezzi. Disponibili per l’esterno poi degli animali, mentre tra le figure disponibili abbiamo un fattore, un abitante del villaggio della giungla e un bimbo zombie.

Set decisamente più grande con i suoi 14 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 24 cm di profondità, disponibile presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

Compralo su Amazon.it

Il villaggio dei lama (21188)

Il grande set di questa serie è Il villaggio dei lama, un megaset che si lascia giocare ma che fa la sua figura in esposizione. Tra i personaggi troviamo un pastore di lama, un cavaliere lama, un abitante del villaggio della savana, un abitante del villaggio fabbro, un saccheggiatore, un vendicatore, un lama, un piccolo di lama e una pecorella, mentre per la costruzione possiamo vedere dall’immagine la casa lama, che potrà anche essere aperta. Presenti anche 6 edifici personalizzabili e posizionabili nei dintorni dell’edificio principale.

Il set è alto 31 cm e largo e profondo 30cm, con 1252 pezzi, ed è disponibile presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

Compralo su Amazon.it