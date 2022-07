Italian Video Game Awards: tutti i vincitori

Si è da poco conclusa l’ultima edizione degli Italian Video Game Awards, l’evento di premiazione dei migliori videogiochi sviluppati in Italia organizzato da IIDEA. Scopriamo insieme dunque quali sono stati i vincitori delle cinque categorie in gara:

Outstanding Italian Company: Nacon Studio Milan

Nacon Studio Milan Outstanding Individual Contribution: Ivan Venturi

Ivan Venturi Best Innovation Game: Martha is Dead di LKA

Martha is Dead di LKA Best Italian Debut Game: Vesper di Cordens Interactive

Vesper di Cordens Interactive Best Italian Game: Hot Wheels Unleashed di Milestone

La decima edizione degli Italian Video Game Awards ha puntato i riflettori sull’eccellenza dell’industria videoludica italiana con l’obiettivo di promuovere sia in Italia che all’estero il grande valore culturale ed artistico delle produzioni italiane che sono andate incontro negli ultimi anni ad una notevole crescita sul fronte qualitativo.

Nel corso dell’evento di questa sera, presentato da Aoife Wilson ed Elle Osili-Wood, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo anche ad altri titoli attualmente in sviluppo come Project Galileo che è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, accanto a Soulstice, l’ambizioso titolo di Reply Game Studios in arrivo il 20 settembre su PS5 Xbox Series X|S e PC.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che gli Italian Video Game Awards 2022 sono solo uno dei tanti appuntamenti in programma del First Playable, il più importante evento dedicato al business del gaming in Italia che si svolgerà fino all’8 luglio.