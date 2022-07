Italian Video Game Awards: oggi la cerimonia di premiazione, ecco come seguire l’evento

Questa sera, alle ore 19:00, si svolgerà la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards 2022. Ecco come seguire l'evento.

Al via questa sera agli Italian Video Game Awards, l’evento di premiazione dei migliori videogiochi sviluppati in Italia organizzato da IIDEA all’interno della cornice del First Playable. Potrete seguire l’evento a partire dalle 19.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, partner ufficiale dell’evento o su quello di Firts Playable.

L’evento sarà condotto da Elle Osili-Wood e Aoife Wilson, i quali premieranno le migliori produzioni italiane appartenenti a queste cinque categorie: Best Italian Game, Best Italian Debut Game, Best Innovation, Outstanding Individual Contribution e Outastanding Italian Company.

Di seguito tutte le nomination:

Best Italian Game

Dice Legacy di DESTINYbit

Faraday Protocol di Red Koi Box

Hot Wheels Unleashed di Milestone

Martha is Dead di LKA

Vesper di Cordens Interactive

Best Italian Debut Game

Angry Giant di Jokerrsoft

Faraday Protocol di Red Koi Box

Nostalgici Anonimi di Hufu Interactive Storytelling

RiMS Racing di RaceWard Studio

Vesper di Cordens Interactive

Best Innovation

CUCCCHI di Fantastico Studio

Dice Legacy di DESTINYbit

Hundred Days – Winemaking Simulator di Broken Arms Games

Martha is Dead di LKA

Vesper di Cordens Interactive

Durante la serata verranno poi anche assegnati i premi Outstanding Individual Contribution e Outstanding Italian Company. Infine, vi segnaliamo che nel corso della serata verranno anche mostrati alcuni trailer inediti delle più attese produzioni italiane di prossima pubblicazione, quindi vi consigliamo di non perdere l’appuntamento.