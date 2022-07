Amazon mette in palio un buono da 100€ per Deliveroo, ecco come partecipare

Amazon mette in palio un buono di 100€ per Deliveroo. Partecipare è semplicissimo, ma dovete essere abbonati ad Amazon Prime.

Continua la partnership tra Amazon e Deliveroo, uno dei servizi di food delivery più utilizzati e apprezzati in Italia. Dopo l’esperimento in Regno Unito, Amazon ha incluso l’abbonamento a Deliveroo Plus Silver trai benefit di Amazon Prime anche in Italia.

Deliveroo Plus Silver consente di risparmiare sulle spese di consegna ogni volta che si effettua un ordine da almeno 25 euro.

Ora Amazon ha scelto di premiare ancora di più i suoi abbonati, grazie ad un nuovo concorso ad estrazione che mette in palio un buono per Deliveroo di 100 euro.

Di seguito le condizioni per partecipare al concorso, così come elencate da Amazon:

Dal 01/07/2022 al 11/07/2022 tutti i Clienti iscritti ad Amazon Prime che sottoscriveranno il servizio in abbonamento Deliveroo Plus Silver, avranno la possibilità di partecipare al presente concorso a premi e concorrere alla vincita di uno dei 11 Buoni Spesa Deliveroo in palio.

Per iscriversi al concorso, i Clienti dovranno accedere al proprio profilo Amazon Prime, cliccare l’annuncio promozionale che apparirà a schermo, arrivando così alla landing page dedicata alla presente iniziativa concorsuale. Infine i clienti dovranno attivare il servizio “Deliveroo Plus Silver” associandolo al proprio profilo Amazon Prime.

Al termine della procedura il Cliente avrà acquisito un titolo di partecipazione ai fini dell’estrazione dei premi in palio. Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà l’accettazione del regolamento.

Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il Cliente che partecipa al concorso dovrà possedere un documento di riconoscimento in corso di validità. Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.

Il servizio online sarà attivo 24 ore al giorno sino alle ore 23.59 del giorno 11/07/2022, dopo tale data non sarà più possibile partecipare al concorso.

Avete tempo fino all’11 luglio per tentare la sorta. È sufficiente collegare il vostro account Amazon all’app di Deliveroo.