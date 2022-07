Stranger Things 4 volume 2: il video con la commovente confessione di Will

Ecco un video tratto da Stranger Things 4 volume 2, in cui vediamo Will parlare a Mike del valore della diversità.

Netflix Italia ha condiviso un video tratto da Stranger Things 4 volume 2, in cui viene mostrato un momento di confronto tra Mike e Will. Al centro della discussione c’è Undici, ma anche, e soprattutto, l’idea dell’essere e del sentirsi diversi, e del rapporto speciale tra i due ragazzi.

Qui sotto trovate il video della confessione di Will tratto da Stranger Things 4 volume 2.

Questa è la descrizione proposta da Netflix:

Non è facile essere diversi. Will lo sa bene, e parlando del rapporto tra Mike e Undici lascia trasparire, molto velatamente, il suo malessere. Abbracciamo subito Will.

Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 contano rispettivamente 85 e 150 minuti di durata. In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Stranger Things 4 volume 2 è disponibile dall’1 luglio su Netflix.

