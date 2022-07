Offerte Amazon: Vampire The Masquerade – Swansong al minimo storico

Vampire: The Masquerade - Swansong è disponibile al minimo storico che si sia mai visto sulla piattaforma di Amazon, si tratta di solamente 29,98€.

Grazie alle offerte di Amazon è possibile mettere mano sul titolo Vampire: The Masquerade – Swansong per PS4 al prezzo più basso che si sia mai visto sulla piattaforma di Amazon, con il minimo storico in questione che si configura nello specifico alla cifra di 29,98€.

Il titolo in questione permette agli utenti di fruire della spedizione gratuita, con gli abbonati a Prime che possono anche ottenere quella veloce garantita dal colosso dell’E-Commerce senza alcun tipo di costo aggiuntivo, semplicemente procedendo con l’acquisto.

Abbiamo a che fare con un’opera prettamente narrativa che mette in mano ai giocatori una storia ambientata nel World of Darkness, con una durata stimata che si aggira intorno alle 15 ore e una rigiocabilità non da sottovalutare, considerando infatti che sono presenti varie scelte con anche diversi finali multipli.

Il link che trovate qui di seguito porta alla pagina ufficiale del prodotto che permette di mettere mano sul titolo in questione a un prezzo che risulta a dir poco scontato, con la possibilità quindi di ricevere il gioco per PS4 pagando il minimo storico che si sia mai visto sulla nota piattaforma di E-Commerce.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.