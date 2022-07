Genshin Impact: in arrivo un nuovo evento con Primogem gratis e altre ricompense

Hoyoverse ha annunciato l’arrivo di Bouncing Blobby Slime, un nuovo mini-evento di Genshin Impact che metterà in palio diverse ricompense tra cui Primogem, Mora e materiali. Si tratta di un mini-gioco che ci permetterà di vestire i panni di uno slime. L’obiettivo è quello di saltare tra le varie piattaforme accumulando il maggior numero di punti da convertire poi in ricompense.

Web Event "Bouncing Blobby Slimes" Now Online: Take part to obtain Primogems and other rewards. Time to take on an adventure in The Chasm with Slimes!

>Click to Take Part in Event<https://t.co/SUW0Qny4cf

〓Event Duration〓

2022/07/04 – 2022/07/10 23:59 (UTC+8)#GenshinImpact

— Genshin Impact (@GenshinImpact) July 4, 2022