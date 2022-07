Dune 2: le riprese inizieranno a fine mese, quelle preliminari sono in svolgimento in Veneto

I siti specializzati hanno indicato fine luglio come periodo d'inizio delle riprese di Dune 2. Intanto in Veneto si stanno tenendo delle riprese preliminari.

L’inizio delle riprese di Dune 2 è davvero vicino, considerando che gli ultimi report hanno evidenziato come la data d’inizio dei lavori sul set sarà quella del 21 luglio. La produzione di Dune 2 si svolgerà a Budapest, in Ungheria. Ma, le fasi preliminari delle riprese si stanno già svolgendo in Italia, in Veneto, ad Altivole.

La fase di pre-riprese di Dune 2 che si sta svolgendo in Veneto ha come luogo di riferimento la tomba monumentale Brion di San Vito di Altivole, realizzata dall’architetto designer Carlo Scarpa. Si tratta di un’opera della fine degli anni Sessanta, che intreccia nella struttura dei suoi giardini lo stile bizantino con quello giapponese.

Intanto la Warner Bros. ha deciso di spostare la data di distribuzione di Dune 2 di circa un mese, con il film che arriverà al cinema a novembre 2023. Il cast di Dune 2 ha visto da poco l’ingresso di Léa Seydoux, che si unirà a Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin, che torneranno nel lungometraggio, assieme a Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler.

Sullo sviluppo del secondo lungometraggio Denis Villeneuve ha dichiarato che la sceneggiatura è già pronta.