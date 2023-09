Beetlejuice 2: mancavano solo due giorni alla fine delle riprese quando sono iniziati gli scioperi

Lo stesso Tim Burton ha confermato che, quando sono iniziati gli scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood, Beetlejuice 2 aveva solo due giorni di riprese ancora da effettuare.

Tim Burton ha dichiarato:

Sono contento per ciò che abbiamo ottenuto durante le riprese. Letteralmente, mancava un giorno e mezzo alla conclusione dei lavori sul set. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Il film è fatto al 99%.

E poi ha aggiunto:

Lavorare a Beetlejuice 2 mi è davvero piaciuto. Ho provato a tornare alla base, lavorando con brave persone e attori. È stato un po’ come tornare alle radici, ed ai motivi per cui mi piaceva fare film.

Lo stesso Michael Keaton ha dichiarato che Beetlejuice 2 è stato un lavoro molto simile a quello fatto per il primo titolo.

È stato così divertente, fantastico. E sapete una cosa? Lo stiamo facendo esattamente come abbiamo fatto il primo film. In una scena troviamo una donna nella grande sala d’attesa dell’aldilà con letteralmente una lenza – voglio che la gente lo sappia perché lo adoro – che tira la coda di un gatto per farlo muovere.