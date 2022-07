Apple Watch Series 8: in arrivo una variante molto più grande?

Sappiamo che anche nel corso di quest’anno Apple dovrebbe avere modo di lanciare sul mercato dei nuovi Apple Watch con la scorsa serie che ha avuto modo di deludere alcuni fan per via del fatto che vari leak non si sono rivelati veri, e con una situazione che speriamo possa ovviamente migliorare nel corso del 2022.

A quanto pare, il colosso dovrebbe avere modo di rispettare alcune aspettative della serie 8, che non offrirebbe alcune novità legate al mondo della salute, ma con l’analista Ross Young che ha parlato di come la compagnia possa optare per uno schermo di uno specifico modello da 1,99 pollici, ben oltre 50 mm di cassa, molto più rispetto a quanto visto con i 45 mm della scorsa serie.

Al momento non sappiamo in ogni caso quanto questa possa risultare grande di preciso, ma è possibile che la compagnia abbia modo di rilasciare un nuovo gioiellino in grado di offrire un grosso miglioramento in tal senso per gli utenti, sperando ovviamente che ci sia modo di scoprire maggiori dettagli in tal senso.

Si parlerebbe di ogni caso di un totale di 3 varianti, con quelle da 41 mm e 45 mm che resterebbero di conseguenza uguali, dopo che c’è stato un leggero passo in avanti rispetto a quanto visto con quelle da 40 mm e 44 mm, con il colosso che potrebbe decidere di effettuare una prova al fine di scoprire il feedback degli utenti in tal senso.