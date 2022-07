Apple AirPods Pro 2: arrivano smentite su misurazione di frequenza cardiaca e temperatura

Sembra che le AirPods Pro 2 non offriranno il supporto alla misurazione della frequenza cardiaca e della temperatura corporea, com'era stato invece anticipato.

Mentre si parlava fino a qualche tempo a dietro della possibilità che le nuove AirPods Pro di Apple avrebbero integrato un sensore per il battito cardiaco e per la temperatura corporea, Mark Gurman di Bloomberg, noto insider e giornalista, si è di recente visto alquanto scettico sulla questione, parlando di come la feature al momento sia troppo lontana dal venire rilasciata.

Trovate tutti i dettagli nella dichiarazione tradotta presente qui di seguito:

Nel corso degli ultimi mesi, ci sono stati rumor relativi al modello di quest’anno (delle AirPods Pro 2, NdR) che avrebbero determinato il battito cardiaco o la temperature corporea di chi lo indossava. Mi è stato detto che è improbabile che la feature venga rilasciata nel nuovo aggiornamento al modello in arrivo nel 2022.

Leggendo tra le righe, sappiamo quindi che considerando l’attendibilità della fonte è facile immaginare che le novità vengano davvero inserite, e che le cuffie vengano rilasciate prima del mese di dicembre, ma al momento sembra che in ogni caso ci siano delle pessime notizie per quel che concerne i gioiellini in questione.

Al momento non sappiamo molto sulle prossime AirPods Pro, con Apple che infatti non ha commentato la questione, ed è bene attendere ancora novità in tal senso nel giro di qualche tempo.