WhatsApp: aumenta in beta il limite di tempo per cancellare i messaggi

WhatsApp continua a migliorare man mano le proprie funzionalità, con la nota app di messaggistica che nello specifico sta per cambiare di molto le possibilità per gli utenti di cancellare i messaggi inviati. Parliamo di un limite attumente imposto alquanto restrittivo, con la situazione che avrà modo di migliorare molto nel giro di poco tempo.

Le pagine di WABetaInfo, come spiegato da Android Police, hanno infatti anticipato il fatto che la nuova beta dell’app,di messaggistica permette di cancellare i contenuti inviati dopo oltre un giorno.

Il limite passa di conseguenza da 1 ora e pochi minuti a 2 giorni e 12 ore. Di sicuro una soluzione migliore, seppur non sintratti dei mesi di cui c’era stato modo di parlare qualche tempo a dietro, con il nuovo sistema che all’effettivo risulta una sorta di via di mezzo fra le due opzioni (attiale e di mesi).

In ogni caso va al momento detto che la compagnia non ha commentato la situazione e che non sappiamo quando finalmente il cambiamento disponibile in beta verrà rilasciato per tutte le piattaforme, con tutti gli utenti amanti della feature che di sicuro sperano non risulti molto lontano.