Tom Cruise: oggi l’iconico attore compie 60 anni

Tom Cruise è arrivato a compiere 60 anni d’età. Non si direbbe se si considera la capacità dell’interprete americano di riuscire ancora a calarsi nei panni di personaggi iconici, protagonisti di live-action di successo, come Pete Maverick o Ethan Hunt.

Tanti sono stati i messaggi di auguri da parte degli appassionati. Condividiamo alcuni tweet di fan italiani che hanno portato in tendenza l’hashtag Tom Cruise proprio nel giorno del suo compleanno.

Buon Compleanno Tom, eterno ragazzo di Hollywood 💞🎉🎊 Potrà piacere o meno ma è innegabile che sia l'ultimo grande divo del cinema americano. Grazie per tutti i tuoi film che sono stati una costante della mia vita. Happy B-Day!A thousand of these days! #TomCruise pic.twitter.com/w0vvQafedK

Ricordiamo che Tom Cruise è arrivato al cinema a maggio con Top Gun: Maverick, lungometraggio sequel di uno dei suoi film cult, che è schizzato in vetta alle classifiche d’incassi e che è stato molto apprezzato dalla critica.

Ospite al Festival di Cannes per presentare Top Gun: Maverick, Tom Cruise ha detto riguardo al suo amore per il cinema:

Ho sempre amato il cinema, fin da bambino: lavoravo per contribuire alle spese di famiglia, ma tutto quello che riuscivo a risparmiare lo spendevo per andare al cinema. Quando ho cominciato a lavorare come attore ho cercato di imparare tutto quello che potevo: ho studiato fotografia, fatto attenzione a come funziona un set. Amo le storie e il cinema: amo come persone di altre culture reagiscono ai vari generi. Mi chiedo sempre: in altri paesi rideranno per le stesse battute? Mi interrogo costantemente su come il cinema possa creare un linguaggio.