JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R: trailer presenta tre nuovi personaggi

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R che ci permette di vedere in azione tre nuovi personaggi con tutte le loro abilità e super mosse:

Yukako Yamagishi da Diamond Is Unbreakable

da Diamond Is Unbreakable Jotaro Kujo (Parte 4) da Diamond Is Unbreakable

da Diamond Is Unbreakable F.F. da Stone Ocean

Sviluppato da CyberConnect2 Co., JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R immerge i giocatori in un adattamento videoludico fedele al distintivo stile artistico dell’autore Hirohiko Araki, con i doppiatori originali della serie anime giapponese e un roster di personaggi davvero memorabile.

Con 50 personaggi giocabili, potrete ricreare le battaglie più iconiche di ogni storia e vedere personaggi di diversi universi interagire tra loro per la prima volta. Il titolo includerà le modalità All Star Battle, Arcade, Online, Versus, Practice, e Gallery. La modalità principale, All Star Battle, non permetterà solo scontri tra i personaggi del gioco originale, ma anche nuove battaglie esclusive.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R uscirà il 2 settembre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. La versione PC sarà disponibile dal 1° settembre 2022.