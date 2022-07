God of War Ragnarok e la community tossica: il comunicato ufficiale di Santa Monica

Santa Monica Studio ha pubblicato un comunicato ufficiale in risposta agli atteggiamenti inaccettabili avuti negli ultimi giorni da una certa fetta d’utenza che ha cominciato a riversare la propria rabbia e la propria frustrazione contro gli sviluppatori per la mancanza di una data di God of War Ragnarok.

Tutto è nato da un post su Twitter di Estelle Tigani, cinematic producer di God of War: Ragnarok, che ha svelato di aver ricevuto delle foto di peni da alcuni giocatori con annessa la richiesta di conoscere la data di uscita del gioco. Ovviamente, l’accaduto non solo ha turbato la sviluppatrice, ma ha anche attirato le ire di Cory Barlog che si è rivolto all’utenza chiedendo di mostrare rispetto per chi “si sta facendo in quattro per creare un gioco con cui i giocatori possano divertirsi”.

Stanchi di questa situazione, oggi gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno rilasciato un comunicato ufficiale in merito. Ve lo riportiamo interamente qui di seguito:

Ogni persona di Santa Monica Studio sta lavorando per creare un gioco di cui essere fieri, uno che speriamo possa piacere ai giocatori quando sarà lanciato. I nostri fan ci sono d'ispirazione e capiamo la passione e il desiderio di avere più informazioni. Ma questa passione non deve diventare tossica né deve costare la dignità umana. Celebriamo la nostra comunità trattando gli altri, tutti i giocatori e gli sviluppatori con rispetto.

Il comunicato di Santa Monica Studio, per quanto destinato a difendere il proprio team, rappresenta anche una presa di posizione contro casi analoghi. Il più recente ha visto coinvolto Ron Gilbert, autore della serie Monkey Island, che è stato fortemente attaccato per via dello stile grafico – da molti non apprezzato – di Return to Monkey Island.