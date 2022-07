Raspberry Pi: in arrivo una scheda Wi-Fi

In arrivo Pico, un add-on per Raspberry Pi che implementerà il Wi-Fi ed alte piccole chicche al dispositivo economico più usato nel mondo tech e fai da te.

Raspberry Pi, microcontroller versatile preferito da tutti, con questo aggeggino super economico, permette agli utenti di divertirsi a creare svariate cose, che vanno da cabinati, a console portatili e a tanto altro. Ora l’azienda ha appena presentato una manciata di nuovi prodotti a basso costo. La società sta basandosi sul successo del suo ultimo componente, ovvero il Pico, con un costo di 4$, che finora ha mosso poco meno di due milioni di unità dal suo lancio nel gennaio 2021.

Il nuovo Pico W viene lanciato oggi per un costo di 6$ e questo componente aggiungerà la connettività Wi-Fi 802.11 al sistema. Mente con $5, si potrà avere il Pico H che aggiunge un’intestazione precompilata per l’interazione con altri sistemi, invece il Pico WH con un costo di 7$ avrà entrambe le funzionalità. I primi due sono disponibili già da ora, mentre WH verrà spedito in agosto.

Come osserva l’azienda, le sue schede hanno riscontrato molto successo al di là del loro focus iniziale sull’hobbista e sull’istruzione, poiché le aziende hanno iniziato a integrare i controller direttamente nei loro prodotti. È interessante notare che la società osserva che la carenza di chip è stata un enorme vantaggio per le vendite a produttori di terze parti.

Eben Upton, il fondatore si esprime con queste parole:

Abbiamo sempre creduto che [Pico] fosse perfetto per applicazioni commerciali e industriali, ma la carenza globale di semiconduttori ha notevolmente accelerato l’adozione. Con milioni di unità a disposizione oggi e pipeline in atto per altre decine di milioni, i progettisti che sono stati delusi dai loro attuali fornitori hanno una scusa perfetta per sperimentare.

L’aggiunta del wireless apre il sistema a tutti i tipi di dispositivi IoT/smart collegati in rete interessanti, ed il prezzo è sicuramente giusto per l’azienda per vendere un paio di milioni in più di questi accessori entro questo periodo o l’anno prossimo.