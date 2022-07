NZXT: case a tema My Hero Academia CRFT 11 H510i Rivals svelato

Continua la collaborazione fra il nuovo colosso NZXT e l’opera My Hero Academia, con il colosso che ha avuto infatti modo di presentare un nuovo case che porta avanti il tutto, svelando ancora una volta un prodotto a tema a dir poco interessante e pronto a risultare superlativo per tutti i fan del brand: il CRFT 11 H510i Rivals, di cui trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale.

Ancora una volta il gioiellino si presenta con artwork a tema e con una colorazione gialla a dir poco inconfondibile, la quale mettere in risalto in questo caso i personaggi di Deku e Bakugo in delle scene d’azione, sul retro e in una alquanto commovente nella parte frontale, che li raffigura da piccoli.

Fra le caratteristiche troviamo nello specifico:

Striscia LED RGB pre-installata: l’illuminazione è controllabile all’interno della build per mettere in risalto Deku e Bakugo, le periferiche e il proprio setup

Staffa di montaggio per scheda grafica integrata: la GPU può essere posizionata in verticale o in orizzontale grazie alla staffa di montaggio integrata

Controller RGB e ventole incluso: non manca la possibilità di controllare illuminazione NZXT RGB (due canali) e le ventole (tre canali) tramite NZXT CAM

Avete giò avuto modo di ammirare il case a tema All Might della compagnia? Ne abbiamo parlato in questo articolo.