NZXT lancia il case H510i di My Hero Academia a tema All Might

NZXT ha avuto modo di annunciare una piacevole novità per quel che riguarda la propria linea di case. Si parla nello specifico del dispositivo noto come H510i All Might, ovvero un articolo mid-tower pensato nello specifico per entrare nella lineup CRFT della compagnia. L’obiettivo è quello di fornire agli utenti un prodotto di sicuro ottimo e con molte qualità, pensato nello specifico per risultare perfetto per tutti i fan dell’anime My Hero Academia.

Il protagonista del case di NZXT è proprio l’eroe che dà il via a tutte le vicende dell’anime, aiutando il personaggio principale a puntare al suo obiettivo particolarmente nobile. Celebrare l’Hero Number #1 e Simbolo della Pace è quindi il piano della compagnia, che ha pensato a questo device proprio per chi apprezza le gesta di All Might. Fra forme all’interno all’esterno, disegni e adesivi, è impossibile non riconoscere già a prima vista il personaggio raffigurato e pronto a contenere insieme a questo case ogni tipo di build per computer.

All’interno del dispositivo H510i è già presente una striscia LED RGB installata di base, la quale risulta quindi utile per tutti coloro che vogliono fornire un look sgargiante nel campo dei colori alla propria configurazione, con il tutto che resta pensato per mettere in risalto sia All Might che le componenti presenti all’interno. Viene incluso anche un controller RGB della compagnia con cui controllare i tre canali delle ventole e i due principali del case attraverso NZXT CAM.

Il dispositivo è già disponibile per l’acquisto al prezzo di 249€ e include anche una staffa di montaggio per le schede grafiche, che si tratti di volerle inserire in orizzontale o in verticale ciò risulterà comunque possibile, al fine di assemblare la propria configurazione in base alle proprie preferenze, senza venire limitati in alcun modo dal case di All Might nell’ottenere il risultato desiderato.