Meta mette in guardia i dipendenti: “preparatevi a tempi molto difficili”

Meta, la parent company che possiede Facebook e Instagram, ha inviato una email ai suoi dipendenti, preannunciando l’arrivo di tempi molto difficili. La nota, firmata dal CFO Chris Cox, parla anche delle performance attese durante il secondo semestre del 2022, lasciando intendere che saranno ancora una volta deludenti.

Devo sottolineare che stiamo per entrare in una fase molto difficile, e che i venti sono molto forti. Dovremo eseguire i nostri compiti in maniera impeccabile, nonostante il contesto di crescita rallentata. I team non devono aspettarsi l’arrivo di nuovi ingegneri o di un aumento di budget, perché nessuna delle due cose sarà possibile