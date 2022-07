Hummer EV: produzione lentissima, ci vorranno 17 anni per soddisfare i clienti in lista d’attesa

La produzione di massa dell’Hummer EV, il colossale pickup elettrico di General Motors, è ormai iniziata da mesi. Eppure non sembra che stia andando tutto benissimo: a quanto pare la casa automobilistica ne sta producendo appena 12 al giorno – come si evince da un report del Wall Street Journal.

Si tratta, per usare le parole di The Verge, di un numero ‘anomalo ed estremamente basso’. Ford, ad esempio, produce 150 F-150 Lightnings al giorno, per citare il veicolo in commercio più simile all’Hummer elettrico. Perfino Rivian, una startup che ha incontrato diverse difficoltà, è stata in grado di portare la sua produzione giornaliera trai 30 e 40 veicoli al giorno.

General Motors recentemente ha annunciato un aumento dei prezzi dell’Hummer EV. Ben 6.250 dollari in più, giustificati dall’aumento dei prezzi delle materie prime e di alcuni componenti.

Oggi la waiting list per acquistare il pickup include ben 77.500 clienti. Morale? Se GM manterrà questo passo, ci vorranno circa 17 anni e mezzo per soddisfare tutti i clienti nella lista. Semplicemente impensabile. Con una email a The Verge, un portavoce di GM ha annunciato che l’azienda sta lavorando per “aumentare drasticamente” il numero di veicoli prodotti ogni giorno. L’aumento della produzione dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, quando diventerà operativa una nuova fabbrica dedicata alle batterie in Ohio.

Le auto elettriche, quando hanno la stazza dell’Hummer EV, non sono esattamente ad emissioni zero: