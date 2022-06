Nothing Phone (1): svelati i presunti prezzi europei

Il 12 luglio verrà presentato l'atteso Nothing Phone (1), primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei. Un leak rivela i prezzi per il mercato europeo.

Il 12 luglio verrà presentato l’atteso Nothing Phone (1), primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei. Nel frattempo sono già uscite diverse indiscrezioni, mentre la Nothing ha già rivelato ufficialmente il design del prodotto.

Dopo il corposo leak di ieri, oggi sono spuntati in rete anche i presunti prezzi del Nothing Phone (1) per il mercato europeo. I prezzi sono stati condivisi dal tipster Mukul Sharma, che a sua volta li ha trovati in una pagina Amazon inavvertitamente mandata online anzitempo.

Il Nothing Phone (1) sarà disponibile in due colori – bianco e nero – e in tre diverse versioni con tre tagli di RAM e storage diversi.

I presunti prezzi europei del Nothing Phone (1):

8/128GB: 469,99 Euro

8/256GB: 499,99 Euro

12/256GB: 549,99 Euro

Sempre Mukul Sharma rivela che probabilmente lo smartphone sarà venduto anche in bundle assieme alle cuffie Nothing Ear (1). Probabilmente si tratterà di un bundle promozionale disponibile al lancio del prodotto.

La release del prodotto dovrebbe arrivare due settimane dopo la presentazione. Inoltre inizialmente – come già anticipato – lo smartphone dovrebbe essere disponibile esclusivamente su invito. Non resta che aspettare il 12 luglio per saperne di più.