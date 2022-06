La GeForce GTX 1630 riesce a raggiungere la 1050 Ti come anticipato

NVIDIA ha avuto modo di annunciare e lanciare in via ufficiale la scheda video GeForce GTX 1630 sul mercato, confermando che il gioiellino in questione non è di certo una scheda video di fascia alta, e che anzi è addirittura meno veloce della Radeon RX 6400, ma che in ogni caso si parla di un dispositivo dalle ottime potenzialità e pronto a raggiungere i suoi obiettivi.

sono infatti arrivati i primi test che hanno approfondito la questione, ed è emerso che proprio come sembrava NVIDIA stesse cercando di fare, la GTX 1630 è una sostituta della GTX 1050 Ti della serie Pascal arrivata nel 2016, che continua ancora a venire scelta per configurazioni PC di fascia bassa per quel che concerne l’ambito del gaming.

Anche se il colosso non ha annunciato gli MSRP, i confronti hanno parlato chiaro, mostrato che il device con architettura Turing riesce a eguagliare la precedente GPU amata da moltissimi utenti e ancora particolarmente utilizzata in PC ogni giorno, con la possibilità di avere a che fare con un prodotto che però è molto più facile da reperire.

Non resterà che vedere se in base alle vendite si potrà parlare di successo o di fallimento e se il colosso opterà per ulteriori manovre di questo tipo.