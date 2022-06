La Casa di Carta: Corea è al primo posto di Netflix tra gli show più seguiti

La Casa di Carta: Corea è balzato al primo posto tra le produzioni non in inglese più seguite su Netflix. La serie è disponibile dal 24 giugno.

In pochi giorni La Casa di Carta: Corea ha già raggiunto grandi risultati, considerando che è al primo posto tra le produzioni non in lingua inglese più viste su Netflix la scorsa settimana. Il telefilm è uscito il 24 giugno ed ha ottenuto fino ad ora 33,7 milioni di ore di visualizzazione.

La Casa di Carta: Corea è balzato al primo posto tra gli show più seguiti su Netflix in Indonesia, Corea del Sud, Vietnam, Malesia e Tailandia. Il primo posto tra le produzioni non inglese più seguite sulla piattaforma testimonia come i prodotti della Corea stiano andando molto forte in tutto il mondo. Dopo il successo di Squid Game, sono risultati essere molto seguiti anche All Of Us Are Dead, Juvenile Justice e Business Proposal.

La casa di carta: Corea racconta la storia di una mente geniale e dei suoi talentuosi criminali mentre cercano di portare a termine un’ambiziosa rapina nella penisola coreana. Quando il gruppo prende con sé alcuni ostaggi, la narrazione si arricchisce di colpi di scena e sfide inimmaginabili. Tutti gli occhi sono puntati sull’origine e la spiegazione del titolo inglese Joint Economic Area.

In questa serie il Professore è interpretato da Yoo Ji-tae. La maschera utilizzata non è quella di Salvador Dalì, bensì una tradizionale coreana. L’altra protagonista della serie è Seon Woojin, la detective a capo dei negoziati interpretata da Kim Yunjin. E poi gli otto protagonisti e i relativi alias sono: Berlino (Park Hae-soo), Tokyo (Jun Jong-seo), Mosca (Lee Won-jong), Denver (Kim Ji-hun), Nairobi (Jang Yoon-ju), Rio (Lee Hyun-woo), Helsinki (Kim Ji-hoon) e Oslo (Lee Kyu-ho).