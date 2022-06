Google Pixel: iFixit si prepara a fornire le parti di ricambio

Dopo che ad aprile Google ha avuto modo di annunciare le novità per quel che concerne la riparazione dei dispositivi grazie alla partnership con iFixit, finalmente il colosso ha confermato il fatto che dei pezzi per la riparazione dei telefoni Google sono disponibili nel suo negozio ufficiale.

Si parla della possibilità per tutti i possessori di un telefono che va dai Google Pixel 2 ai Pixel 6 e Pixel 6 Pro di procedere con l’acquisto degli strumenti utili al fine di riparare eventuali danni dei propri dispositivi, mentre non mancano anche delle guide pensate per guidare passo passo gli utenti nel corso delle installazioni per evitare che vengano connessi errori.

Che si parli solamente di schermi rotte, o di poter per la ricarica non funzionanti, grazie ad iFixit è possibile risparmiare impegnandosi in autonomia, evitando in ogni caso di creare danni ai propri dispositivi ed eseguendo le procedure guidate, seppur sia meglio evitare il tutto nel caso in cui non si possegga delle buone conoscenze sull’argomento.

Ovviamente resta sempre un’ottima opportunità per il risparmio anche nel caso in cui la soluzione di venti quella di cambiare dispositivo, con un impatto per l’ambiente di sicuro alla lunga particolarmente positivo.