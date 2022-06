God of War: Ragnarok, novità in arrivo oggi per un noto insider

Stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson, oggi potremo ricevere qualche dettaglio su God of War: Ragnarok. A quanto pare, Sony aveva in programma di annunciare la data d’uscita del gioco proprio oggi, ma stando l’ultimo tweet di Cory Barlog sembrerebbe che l’annuncio sia stato rimandato.

dear all,

if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me.

so please, be patient.

I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be.

we make games for you. we get to make games because of you. ❤️ pic.twitter.com/aw7dje5XxF

— cory barlog (@corybarlog) June 29, 2022