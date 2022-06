Captain America: Chris Evans conferma che non tornerà nei panni del personaggio

Chris Evans considera la sua esperienza nei panni di Captain America come un capitolo concluso della sua carriera, e per questo ha voluto ribadirlo anche nel podcast D23 Magazine, il fan club ufficiale della Disney. L’attore dichiara di aver lasciato definitivamente lo scudo nelle mani di Anthony Mackie.

Ecco le sue parole:

Non credo che tornerò. Posso dire che è stato un viaggio fantastico, e indossare i panni del personaggio è stato un qualcosa di prezioso. Ma il fatto è che quel ruolo non è più mio, c’è Anthony Mackie ora. Magari se si potesse rientrare come un altro character, ma per quanto riguarda Steve Rogers andrei molto cauto, e questo proprio perché amo quella parte della mia vita professionale. Se si rivisitasse quel tipo di eredità non nella maniera adeguata sarebbe un qualcosa di sconvolgente. Dovremmo essere perfetti, e potremmo non riuscirci comunque.