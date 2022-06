Strange Way of Life: Pedro Pascal e Ethan Hawke nel cortometraggio western di Pedro Almodovar

Prosegue la produzione di Strange Way of Life, il cortometraggio da 30 minuti di Pedro Almodovar, che ha appena scelto come protagonisti gli interpreti Pedro Pascal e Ethan Hawke. Le riprese inizieranno ad agosto, ed il corto sarà un western. Si tratterà di una produzione realizzata in lingua inglese.

In Strange Way of Life gli interpreti Pascal e Ethan Hawke vestiranno i panni di due pistoleri, chiamati Jake e Silva. La storia sarà ambientata nella città western di Bitter Creek, con Silva che si recherà nel posto per fare visita al suo vecchio amico Jake, che ora è diventato sceriffo. Ma l’incontro sarà l’occasione ideale per rivelare un segreto legato al loro passato.

Sembra che il titolo del cortometraggio prenda spunto da una canzone portoghese dell’artista Amália Rodrigues, chiamata “Estranha Forma de Vida”. Le riprese si svolgeranno ad Almería, in Spagna, nello stesso luogo in cui si sono tenute quelle de Il Buono, il Brutto e il Cattivo.

Dopo il lavoro con Strange Way of Life, Pedro Almodovar inizierà a realizzare il suo nuovo lungometraggio, stiamo parlando di A Manual for Cleaning Women, che avrà come protagonista Cate Blanchett.