Stadia Pro, svelati i giochi gratis di luglio 2022

Google ha svelato quali saranno i nuovi giochi gratis di Stadia Pro di luglio 2022,permettendo a tutti gli abbonati al servizio di accedere a ben sei nuovi giochi gratuiti a partire dalla giornata del primo luglio. Ecco la lista dei giochi aggiunti questo mese a Stadia Pro:

Centipede: Recharged

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Those Who Remain

Worms W.M.D.

Roguebook

Fast and Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Tra gli ultimi arrivi spicca senz’altro Five Nights at Freddy’s: Security Breach, l’ultimo capitolo della serie horror in cui vestiremo i panni di Gregory, un ragazzino che è rimasto intrappolato per tutta la notte nel Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear. Con l’aiuto di Freddy stesso, Gregory dovrà scoprire i segreti del Pizzaplex e riuscire sopravvivere fino all’alba.

Google ha poi annunciato che su Stadia sono arrivate 48 nuove demo tra cui Wreckfest, Cake Bash e One Hand Clapping. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di provare per 45 minuti, gratuitamente e senza bisogno di un account Stadia, lo sparatutto Outriders Worldslayer.