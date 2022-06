Samsung Galaxy XCover 6 Pro è lo smartphone con batteria removibile

Il Samsung Galaxy XCover 6 Pro è molto più elegante della maggior parte dei telefoni robusti e nonostante tutto non lesina sulla durata. Ha un design certificato MIL-STD-810H, un grado di protezione IP68 e la parte anteriore presenta un vetro con Gorilla Glass Victus Plus, lo stesso che è possibile trovare sulla serie Galaxy S22 e lo stesso che copre e protegge egregiamente il display FHD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il comparto hardware è anch’esso è molto buono, infatti presenta un processore octa-core da 6 nm senza nome, che si dice sia lo Snapdragon 778G. Questo è un discreto chipset di fascia media con connettività 5G, ed è stato abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino ad 1 TB di spazio di archiviazione tramite lo slot per schede microSD incluso nel dispositivo.

Una cosa davvero molto interessante ed utile che ormai è andata persa nel tempo, è la possibilità di rimuovere la batteria, che sarà una componente dotata di una capacità di 4.050 mAh e può essere caricata tramite la consueta porta USB-C o utilizzando i pin POGO del telefono. Infine, il telefono avrà Android 12 come sistema operativo. Samsung supporta le connessioni Dex con questo dispositivo e promette anche quattro aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Sfortunatamente, Samsung non ha ancora divulgato informazioni sui prezzi per XCover 6 Pro, ma considerando che Il Galaxy XCover Pro costa 499$, ci potremo aspettare un prezzo leggermente superiore. Samsung ha comunque confermato che il telefono verrà lanciato a luglio 2022, ed arriverà in mercati selezionati in Europa, Asia e Medio Oriente e si espanderà in altri paesi, inclusi, presumibilmente, gli Stati Uniti, in un secondo momento, e restiamo per ora infatti in attesa di aggiornamenti.