Perché si sta parlando di una possibile Xbox portatile

Recentemente si sta parlando con insistenza di una possibile Xbox portatile. L’indiscrezione arriva da Jez Corden, redattore di Windows Central, e per il momento di ufficiale c’è poco o nulla.

Secondo Corden, Microsoft potrebbe produrre una console sulla falsariga della Nintendo Switch o della Steam Deck. Insomma uno schermo rettangolare incastonato in un pad con i controlli per giocare. Questa console dovrebbe essere ottimizzata per il cloud gaming di Microsoft, consentendo dunque di riprodurre tutto il catalogo di giochi inclusi con il Game Pass.

Il nome? Jez Corden suggerisce Xbox Series Y, riprendendo il branding delle due console di Microsoft attualmente in commercio.

Corden sostiene di aver parlato con alcune fonti ben informate, pur precisando che, in assenza di conferme, per il momento si tratta di semplici rumor.

Microsoft sta puntando moltissimo sull’espansione del suo ecosistema di servizi per il gaming. Le console sono solo la punta dell’iceberg: grazie al cloud gaming, il vero obiettivo prevede di portare i giochi tripla A sugli smartphone e sulle smart TV. Insomma, potremo fare a meno delle console per riprodurre i videogiochi grazie ad una semplice app.

A maggior ragione, l’idea di una console specificatamente pensate per un uso outdoor avrebbe senso fino ad un certo punto. Banalmente perché già oggi è possibile usare i tablet e gli smartphone per accedere al catalogo di giochi in cloud di Microsoft. Basta disporre di un abbonamento al Game Pass Ultimate e di un controller compatibile.