Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nuovi dettagli dallo showcase dedicato

Ubisoft ha svelato tantissime nuove informazioni su Mario + Rabbids: Sparks of Hope in occasione dello showcase dedicato trasmesso pochi minuti fa. Ecco i dettagli.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è tornato a mostrarsi con nuovi video e tantissimi nuovi dettagli in occasione dello showcase che Ubisoft ha dedicato al gioco. Davide Soliani, creative director della sussidiaria italiana di Ubisoft ci ha introdotti al mondo di gioco e alle novità di questo attesissimo nuovo capitolo di Mario + Rabbids.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope è ambientato in una galassia strampalata, nata dall’unione dell’universo di Mario e dei Rabbids. Questa galassia, però, è in grave pericolo poiché Cursa, un’entità oscura, è intenzionata ad assorbirne tutta l’energia. Il suo esercito ha raggiunto ogni mondo e rapito gli Sparks. Sarà nostro compito riuscire a salvarli tutti.

Questo nuovo capitolo della serie porta con sè diverse novità. Innanzitutto, ora, non c’è più alcuna griglia sul campo e gli eroi possono muoversi liberamente durante il proprio turno. Ogni eroe potrà contare sulle proprie abilità speciali e su una specifica arma capace di offrire uno stile di gioco unico. L’arma Diecidecimi di Luigi, simile ad un arco, ad esempio ci permetterà di colpire gli avversari a lunga distanza.

Durante le battaglie, inoltre, potremo contare anche sull’aiuto degli Sparks che ci permetteranno di sfruttare i loro poteri elementali per ottenere caratteristiche extra da sfoderare in combattimento. Inoltre, come già confermato, tra gli alleati fa il suo ingresso anche Bowser che, derubato della sua armata, deciderà di unirsi al team di Mario.

Infine, la colonna sonora è stata affidata ad un trio di compositori d’eccezione: accanto a Grant Kirkhope che ha già lavorato a Kingdom Battle, troviamo la leggendaria compositrice Yoko Shimomura ed il pluripremiato Gareth Coker.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.