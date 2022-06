Apple lancia il servizio Community+, ecco di che si tratta

In data odierna Apple ha lanciato un servizio chiamato community+, che ha la funzione di premiare i membri della community per atteggiamenti positivi ed impegno.

Oggi Apple ha lanciato silenziosamente un nuovo programma mondiale chiamato Community+. L’idea alla base di questa iniziativa è riconoscere, onorare e celebrare i membri il cui “atteggiamento positivo, competenza e curiosità nell’esplorare nuove soluzioni” hanno avuto un “grande impatto” nella comunità di Apple. Secondo l’azienda stessa, i membri del programma Community+ avranno accesso a “vantaggi speciali ed altro”.

Sfortunatamente, il colosso di Cupertino non ha chiarito quali siano questi vantaggi extra, sebbene ciò che Apple ha preparato per i membri della Community+ possa sembrare interessante, c’è un intoppo particolare. ovvero che l’iscrizione a Community+ è solo su invito. Ogni anno, l’azienda inviterà un piccolo gruppo di contributori a partecipare al programma, e per di più, gli inviti sono limitati perché Cupertino desidera “mantenere le offerte del programma fresche e uniche”. Quindi purtroppo è facile intuire che le possibilità di entrare nel programma Community+ di Apple sono molto scarse.

Tuttavia, Cupertino ha lasciato alcuni suggerimenti su quali tipi di persone entreranno nel programma Community+. Come affermato dalla società, la stessa è alla ricerca di “stelle splendenti” impegnate e attive, membri della comunità che condividono “contenuti di qualità e risposte utili”. Inoltre, questi membri devono anche essere dei modelli per gli altri, in grado di motivare gli utenti ed elevare la comunità.

Sicuramente sarà più interessante informarsi su questo nuovo programma community+, nel momento che l’azienda della grande mela fornirà maggiori dettagli relativi alle funzionalità extra sopra citate, quindi per il momento conviene non fasciarsi troppo la testa prima del tempo nella speranza di ricevere un eventuale (seppur raro) invito per entrare a far parte di questa community+ di Apple.

Certo è che questo potrà essere un anno incredibile per Apple e tutti i suoi affezionati utenti, in quanto sarebbero in arrivo per questo autunno un sacco di prodotti nuovi di zecca, abbiamo parlato di tutto in questo articolo sul nostro sito se vi interessa approfondire dettagliatamente l’argomento.