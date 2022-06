Un dirigente Apple contro Samsung: “Hanno copiato gli iPhone”

Per un dirigente di Apple, Samsung ha copiato gli iPhone, come di recente riportato sulle pagine di MacRumors dopo un articolo del Wall Street Journal.

Joanna Stern del Wall Street Journal ha di recente rilasciato un documentario sull’evoluzione degli iPhone nel quindicesimo anniversario dei dispositivi, con un’intervista del Marketing Chief di Apple, Greg Joswiak e il co-creatore degli iPhone Tony Fadell. Si è parlato anche di come gli smartphone Android abbiano ottenuto display maggiormente grandi prima degli iPhone, con Joswiak che ha accusato ancora Samsung e altri smartphone Android di aver copiato Apple al tempo.

Il dirigente di Apple ritiene che la tecnologia della compagnia fosse rivoluzionaria e gli altri dispositivi “noiosi”, per averla copiata, con un nuovo colpo verso la compagnia sudcoreana quindi, che viene ancora una volta accusata di questo grave fattore dopo essere addirittura finita in tribunale ed aver perso contro il colosso di Cupertino.

Apple ha fatto causa a Samsung nel 2011 per via dell’infrazione di un brevetto, insinuando che Samsung ha copiato il design degli iPhone con la sua linea di dispositivi Galaxy. Apple inizialmente ha ottenuto un miliardo di dollari in danno, infine ridotto. Nel 2018, Apple ha terminato la causa e affermato:

Crediamo fortemente nel valore del design, e il nostro team lavora incessantemente al fine di creare prodotti che delizino i nostri clienti. Ciò è sempre stato maggiormente importante rispetto ai soldi. Apple ha dato il via alla rivoluzione degli smartphone con i suoi iPhone ed è realtà che Samsung abbia copiato sfacciatamente il nostro design. È importante che continuiamo a proteggere il duro lavoro e l’innovazione di così tante parole ad Apple. Siamo grati alla giuria per i loro servizi e felici del fatto che siano d’accordo che Samsung debba pagare per aver copiato i nostri prodotti.

Staremo a vedere se, magari con qualche frecciatina, Samsung risponderà a tono nel giro di qualche tempo.