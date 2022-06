Return to Monkey Island sarà un’esclusiva temporale Nintendo Switch: ecco il primo trailer

In occasione del Nintendo Direct Mini di oggi, Return to Monkey Island si è mostrato finalmente con un primo trailer di gameplay che svela un'importante notizia.

Return to Monkey Island si è mostrato finalmente con un primo trailer di gameplay in occasione del Nintendo Direct Mini di oggi. Il filmato, che include diverse sezioni di gioco e scene d’intermezzo, mostra tutta una serie di iconici personaggi della saga riproposti in questo nuovo ed attesissimo capitolo con uno stile visivo molto particolare che ben si discosta dalla grafica retrò dei primi capitoli.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi. Return to Monkey Island è un’esclusiva temporale per console che approderà su Nintendo Switch quest’anno.

Come rivelato dal trailer, Return to Monkey Island sarà disponibile entro il 2022 su PC ed in esclusiva temporale su Nintendo Switch.