Offerte Amazon: microSD Samsung EVO da 512 GB in super sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare la microSD Samsung EVO da 512 GB a un prezzo decisamente scontato, visto che lo sconto lampo lascia che il gioiellino in questione sia ordinabile a circa il 50% di sconto, in quanto si parla di solamente 54,50€ al fine di mettere mano sulla memoria utile per via del proprio formato e particolarmente portatile.

Parliamo di uno sconto che di certo non durerà ancora molto tempo, e che può essere fruito sfruttando la spedizione gratuita della piattaforma di Amazon, oppure il proprio abbonamento a Prime al fine di mettere mano sul gioiellino ancora in anticipo, senza avere a che fare con alcun costo aggiuntivo.

Con una velocità di scrittura di 90 MB/s e una di lettura di ben 100 MB/s, la microSD Samsung EVO da 512 GB si adatta a moltissimi ambiti lavorativi e non, risultando di sicuro sufficientemente capiente per vari scopi, nonché compatibile con action camera e droni, oltre che classici device.

Non vi resta che accedere al link che trovate qui di seguito al fine di poter mettere mano sul gioiellino in questione a prezzo scontato prima che l’offerta di Amazon finisca e si parli ancora di una cifra che in genere si aggira anche sopra ai 100 euro.

