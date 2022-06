Musk intima ai dipendenti di Tesla di tornare in ufficio, ma mancano le scrivanie

Al ritorno in ufficio, i dipendenti di Tesla si sono scontrati con un imbarazzante problema: non ci sono abbastanza scrivanie per tutti.

Ad inizio del mese Elon Musk ha inviato una email dai toni estremamente duri ai manager di Tesla. “Tornate a lavorare in ufficio o daremo per scontato che abbiate deciso di licenziarvi”, aveva tuonato. A quanto pare la casa automobilistica ora deve vedersela con un problema piuttosto imbarazzante: gli uffici non hanno sufficienti scrivanie per ospitare i dipendenti costretti, controvoglia, ad interrompere lo smart working.

Lo racconta un articolo di The Information, sulla base delle molte testimonianze dei dipendenti della casa automobilistica. Un lavoratore ha raccontato di essere tornato negli uffici di Fremont solo per scoprire che erano finiti i posti nel parcheggio aziendale. Non bastasse, dopo aver trovato a fatica un posto dove lasciare l’auto, rientrato in ufficio ha scoperto che non era rimasta nemmeno una scrivania disponibile.

Il problema? Tesla ha raddoppiato la sua forza lavoro nel 2019. La compagnia oggi dà lavoro a 99.000 persone. La pandemia e la necessità di mandare molti lavoratori in smart working hanno continuamente posticipato i lavori per espandere gli uffici di Tesla. Morale? Ora che Tesla ha ordinato a tutti di tornare in ufficio, le sedi dell’azienda non sono in grado di ospitare così tante persone – con tutti i disagi che questo comporta.

La situazione sarebbe così grave che in alcune sedi l’eccessivo numero di accessi avrebbe perfino compromesso il funzionamento della rete WiFi.

In barba agli ordini di Musk, alcuni manager e capoufficio sono stati costretti a rispedire almeno parte dei lavoratori a casa. Non c’era spazio per loro.

Nel frattempo, le cose potrebbero cambiare – in peggio – molto presto. Elon Musk, citando i timori per una imminente recessione, ha annunciato che Tesla verosimilmente sarà costretta a licenziare il 10% della sua forza lavoro, aumentando il ricorso al lavoro interinale e alle collaborazioni pagate ad ore.