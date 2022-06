Elon Musk contro lo smart working, toni durissimi contro i dipendenti Tesla: “o tornate in ufficio o siete fuori”

Elon Musk tuona contro lo smart working. In queste ore sta circolando un’email inviata ai dipendenti di Tesla e firmata dal CEO in persona. Tolleranza zero contro il lavoro da remoto, e l’ordine rivolto a dirigenti e dipendenti di tornare a lavorare in ufficio permanentemente.

I dipendenti, si legge nell’email, devono lavorare in ufficio almeno 40 ore a settimana («sottolineo la parola minimo»). L’alternativa? Lasciare l’azienda. «È meno di quello che chiediamo agli operai», insiste Elon Musk. Su Twitter gli fanno notare che molti dei suoi dipendenti potrebbero considerare il lavoro in presenza un concetto antiquato, ma Elon Musk rincara la dose: «allora farebbero meglio ad andare a fingere di lavorare da qualche altra parte».

Perfino l’oggetto dell’email – “lo smart working non è più accettabile” – è tutto fuorché indulgente.

Elon Musk ha confermato l’autenticità della email e ha ribadito che quelle sono le sue parole. Nella stessa email si legge che eventuali «eccezioni straordinarie» alle 40 ore in ufficio dovranno essere valutate e autorizzate in persona da lui. Che è ovviamente un modo per dire che non si fanno eccezioni.

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

«A scanso di equivoci – continua l’email – l’ufficio deve essere una sede principale di Tesla, non una sede di lavoro da remoto completamente scollegata dalla mansione che dovete svolgere. Se lavorate nelle risorse umane della sede di Fremont non potete lavorare in ufficio che si trova in un altro stato».