iPad mini 7: niente schermo ProMotion a 120HZ?

Apple attualmente utilizza hardware in grado di supportare la tecnologia ProMotion ad alta frequenza di aggiornamento e, secondo un analista dei display, l’aggiornamento non sarà disponibile sul prossimo iPad mini 7. La serie iPad Pro utilizza un componente di visualizzazione diverso, che consente alla tecnologia ProMotion di Apple di essere compatibile con esso.

Dopo essere stato interrogato sull’aggiornamento del display in arrivo per l’iPad mini 7, l’analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young ha risposto che sarebbe “sorpreso” se il tablet supportasse la tecnologia ProMotion. Il suo ragionamento per l’iPad mini 7 che perderebbe questa funzione, in realtà è molto semplice, ovvero che la gamma di tablet non Pro di Apple utilizza un backplane LCD a-Si che non è compatibile con ProMotion.

Questa tecnologia backplane esiste anche sull’iPad mini 6 e aiuta Apple a ridurre il costo dell’ardesia durante la produzione in serie a causa del prezzo inferiore del componente, ma il motivo per cui la serie iPad Pro ha un prezzo più alto è perché i tablet premium utilizzano schermi LCD Oxide, noti anche come IGZO. Questa tecnologia è preferita nel settore degli smartphone quando e nel caso in cui le aziende vogliano adottare pannelli a contrasto più elevato con valori di frequenza di aggiornamento più alti sui loro prodotti.

Se Apple dovesse utilizzare la tecnologia di visualizzazione IGZO sull’iPad mini 7, probabilmente aumenterebbe il prezzo, rendendolo meno accessibile per i clienti in cerca di un prodotto più economico e gestibile per le loro tasche. Di conseguenza, coloro che stavano cercando di acquistare un modello di iPad Pro esclusivamente per la sua tecnologia ProMotion non sarebbero stati incoraggiati ad avere a che fare con l’ardesia premium poiché quella tecnologia ora esisterebbe sull’iPad mini 7.

Per il momento è difficile che Apple possa portare il supporto ProMotion alla sua gamma di prodotti più economici. Per coloro che non lo sapessero, ProMotion esiste attualmente sull’iPhone 13 Pro e Pro Max, sull’iPad Pro e sulla famiglia MacBook Pro 2021.