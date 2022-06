EA sta lavorando ad un nuovo gioco Marvel?

Durante l’ultimo podcast di XboxEra, Nick Baker ha dichiarato che Electronic Arts sta lavorando a un nuovo gioco con licenza Marvel. La soffiata arriverebbe da una fonte anonima dell’insider, che ha evitato di fornire ulteriori dettagli in merito.

EA sta realizzando un videogioco Marvel – ha dichiarato Nick Baker – mi hanno detto di cosa potrebbe trattarsi, ma non posso dare indizi perché le persone capirebbero. Posso solo dire che EA è al lavoro su un progetto Marvel.

Baker afferma dunque di aver ricevuto le informazioni da una fonte che gli ha parlato dell’opera su cui si baserebbe questo nuovo progetto. Tuttavia l’insider non ha voluto rivelare ulteriori indizi poiché altrimenti si capirebbe subito cosa si tratta.

Marvel ultimamente si sta espandendo molto non solo in campo cinematografico e televisivo, ma anche nel campo videoludico basti pensare ai prossimi progetti in arrivo. Second Dinner è al lavoro su Marvel Snap, il gioco di carte collezionabili free-to play in arrivo su mobile, Insomniac Games sta realizzando Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Midnight Suns, lo strategico di Firaxis Games, è ormai in dirittura d’arrivo. E quanto pare ora la lista sembrerebbe essere destinata ad espandersi ulteriormente.

Per saperne di più sul presunto nuovo progetto con licenza Marvel dovremo molto probabilmente attendere un bel po’. Certo è che è interessante pensare al fatto che Baker si sia frenato dal rivelare ulteriori dettagli sul gioco, un elemento che potrebbe suggerire l’idea che l’IP Marvel in questione sia talmente tanto famosa da esser riconosciuta anche solo attraverso un piccolo indizio.