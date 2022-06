Queer As Folk: nuovo trailer e poster italiano per la serie STARZPLAY

STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha rilasciato oggi il poster e il trailer ufficiale della nuova serie Queer As Folk: lo show, composta da otto episodi, uscirà in anteprima domenica 31 luglio, con due nuovi episodi disponibili ogni settimana.

Prodotta da UCP, una divisione della Universal Studio Group, Queer as Folk è una vivace rivisitazione della rivoluzionaria serie britannica creata da Russell T. Davies (It’s A Sin, Doctor Who), che racconta di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans, le cui vite vengono trasformate all’indomani di una tragedia.

La serie è interpretata da Devin Way (Grey’s Anatomy) nei panni di Brodie, Fin Argus (The Gifted) nei panni di Mingus, Jesse James Keitel (Big Sky) nei panni di Ruthie, CG nei panni di Shar, Johnny Sibilly (Hacks) nei panni di Noah e Ryan O’Connell (Special) nel ruolo di Julian. Quest’ultimo è anche sceneggiatore e co-produttore esecutivo della serie.

Le guest star di questa stagione includono Kim Cattrall (Sex and the City) come Brenda, Juliette Lewis (Yellowjackets, Cape Fear) come Judy, Ed Begley Jr (Better Call Saul, A Mighty Wind – Amici per la musica) come Winston, Armand Fields (Work in Progress) come Bussey, Chris Renfro (Reno 911!) come Daddius, Eric Graise (Step Up: High Water) come Marvin, Sachin Bhatt (Grace & Frankie) come Ali, Benito Skinner come Jack Cole Jordan, Nyle DiMarco (Ballando con le stelle), Lukas Gage (The White Lotus, Love, Victor) come Eric, Megan Stalter (Hacks) come Meg, Olli Haaskivi (Manifest) come George e Calvin Seabrooks (4400) come Taylor.

Stephen Dunn ha creato, scritto e prodotto esecutivamente la serie e ha diretto numerosi episodi, incluso il pilot. Jaclyn Moore (Dear White People, Love Life) è anche sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Lee Eisenberg (WeCrashed, The Office), Emily Brecht (Turnt, Smilf), il creatore della serie britannica originale Russel T. Davies, Nicola Shindler (It’s A Sin, Finding Alice) e Louise Pedersen sono anche produttori per conto di All3 Media International, che ha distribuito sia la serie originale prodotta da Red Productions per Channel 4 che questa nuova rivisitazione. Brian Dannelly è produttore esecutivo e ha diretto diversi episodi.

