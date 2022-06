LG Electronics acquista AppleMango, entrando nel business delle ricariche per auto elettriche

LG Electronics entra nel business delle stazioni di ricarica per auto elettriche. Il colosso coreano ha annunciato l’acquisizione di AppleMango, azienda connazionale con un importante ramificazione all’interno del settore delle colonnine di ricarica.

AppleMango sviluppa sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Il catalogo include prodotti per la ricarica in mobilità, le classiche colonnine, ma anche soluzioni domestiche. Come da standard del settore, non manca nemmeno un’interfaccia digitale per gestire le operazioni di ricarica comodamente, usando lo smartphone.

Tra le altre cose, AppleMango sta lavorando anche a dei prodotti adatti per le aree tendenzialmente di difficile accesso, come regioni molto piovose oppure con molta polvere.

LG è già presente nel mondo dell’automotive e della mobilità elettrica, grazie alle sue batterie a alla sensoristica per auto di nuova generazione. “Prevediamo che il mercato della ricarica delle elettriche cresca molto rapidamente, la domanda per veicoli ad impatto zero è in rapida crescita”, ha annunciato Paik Ki-Min, vicepresidente senior della divisione Business Solutions Company di LG Electronics.

Si tratta a tutti gli effetti di una acquisizione strategica, che consente ad LG di entrare all’interno di un business che diventerà sempre più centrale nel corso di questo decennio. “Vogliamo offrire soluzioni di ricarica integrate e personalizzate, a seconda delle diverse tipologie di clientela”, ha aggiunto Ki-Min.