Huawei P50 Pocket: poster ufficiale prima del nuovo evento

Questa mattina, il colosso cinese con il marchio Huawei ha rilasciato il teaser ufficiale di una conferenza che si terrà il 4 luglio, l’annuncio rivela che la società lancerà una nuova versione a colori dello smartphone Huawei P50 Pocket in questo evento e a giudicare dall’immagine promozionale ufficiale, questa dovrebbe essere una versione in pelle semplice.

Tuttavia, questa nuova versione ha un effetto grigio-viola, Huawei P50 Pocket è senza dubbio uno smartphone pieghevole top di gamma, adotta un design pieghevole dall’alto verso il basso ed è più compatto dopo la piegatura. Dopo aver piegato questo dispositivo, la dimensione è proprio come il normale specchio per il trucco usato dalle ragazze.

Sul retro, questo dispositivo adotta un modulo con una configurazione a tripla fotocamera. Nella parte anteriore, questo smartphone è dotato di uno schermo flessibile da 6,9 pollici che supporta 442ppi, 1,07 miliardi di colori e un’ampia gamma di colori P3, inoltre lo smartphone di punta supporterà anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco ultra elevata di 300 Hz.

Lo schermo secondario esterno è di piccole dimensioni, inoltre supporterà una varietà di temi personalizzati e schede universali HarmonyOS. Parlando di hardware invece, la configurazione principale della nuova versione dovrebbe essere esattamente la stessa del modello originale. Questo dispositivo verrà fornito con un SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G e nel reparto fotocamera, questo dispositivo sarà dotato di una fotocamera principale da 40 megapixel + ultra grandangolare da 13 megapixel + fotocamera ultra-spettrale da 32 megapixel sul retro. Inoltre, include una batteria integrata da 4000mAh che supporta la ricarica rapida da 40 W.

Rimaniamo in attesa del 4 luglio per maggiori delucidazioni in merito, ma nel frattempo, per ingannare l’attesa, vi rimandiamo al nostro articolo a questo indirizzo, dove parliamo dello smartphone in questione che è rimasto senza servizi Google.